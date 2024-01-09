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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فالفيردي: لدينا الحماس لتحقيق لقب السوبر الإسباني

فالفيردي
فالفيردي

أكد فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، أن زملاؤه لديهم حماس كبير لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني، والتي تشارك به 4 أندية إسبانية.

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ويواجه ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، بينما سيلتقي برشلونة بنظيره أوساسونا، خلال الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

وتحدث فالفيردي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، حيث شدد على أن الفريق متحمس لإضافة لقب اَخر، مشيرًا إلى مواجهة أتلتيكو مدريد تعد ديربي.

وأوضح ان مباراة أتلتيكو مدريد ستُظهر أن الريال قادر على القتال من أجل العديد من الألقاب خلال الموسم الحالي.

وتابع فالفيردي تصريحاته: "أحب لعب مثل هذه المباريات، فالأجمل في مدريد هو التنافس ضد الأفضل، أظن أن المباراة ستكون مثيرة وقوية للغاية".

وأردف: "نعرف أننا سنقاتل من أجل هذا اللقب، لابد من إظهار شخصية قوية ورغبة كبيرة في القتال من أجل كل شيء".

ومن المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد بفالفيردو كأساسي في مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد.

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