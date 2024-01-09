أمم أفريقيا بكوت ديفوار.. القنوات الناقلة للبطولة داخل مصر وفي أوروبا

تنطلق السبت المقبل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، في نسختها التي تقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل ، بمشاركة المنتخب الوطني.





وغادرت بعثة الفراعنة ، القاهرة مساء اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة مسيرة من شركة مصر للطيران ، في رحلة تستغرق 7 ساعات.

ويبدأ المنتخب مواجهاته الأحد المقبل أمام موزمبيق ، لحساب المجموعة الثانية.

إذاعة المواجهات في مصر ومنطقة الشرف الأوسط وأوروبا ..

ومن المقرر أن تذيع شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500