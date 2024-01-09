ورشة عمل لتنظيم الأسرة بقنا بمشاركة رجال الدين

لليوم الثاني على التوالي تستمر جهود إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا في تقديمها التوعية والتثقيف حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد كبير من أئمة المساجد الكنائس.

وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي تجاه القضية السكانية وأهمية التصدي للكثافة السكانية من خلال العرض العلمي للجوانب المختلفة لتلك القضية الهامة.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الندوة التي حضرها الدكتور خالد عاطف خالد مدير عام التخطيط السكاني بوزارة الصحة والسكان والدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة فاطمة فكري مسؤل العيادات المتنقلة، والدكتور أحمد عسران مدير مشروع جون سنو والدكتور عبدالله مدير وحدة الإرشاد الديني بالأوقاف والقس خالد رئيس الكنيسة الإنجيلية بقنا، ومصطفى ممدوح مدير وحدة التواصل الاجتماعي وتغيير السلوك بهيئة جون سنو ومجموعة كبيرة من الأئمة من إدارة الأوقاف والكنيسة ومسؤولي إعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية، قد ناقشت عرضاً لمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، والذي يهدف لمناقشة أثر الزيادة السكانية علي البيئة ومكونات المجتمع المختلفة، مضيفا إلي تطرق الندوة لعرض أهمية المُباعدة بين الولادات بفترات كافية حتي يحظي كل طفل بالرعاية الأسرية والمجتمعية اللازمة.

وأهمية نشر ثقافة تنظيم الأسرة من خلال دعاة المساجد والكنائس المختلفة بالمحافظة.

وضرورة وصول الرسالة الصحيحة للمواطنين حول الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ومدي فاعلية تلك الوسائل وسهولة إستخدامها.

فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة إلي أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها من خلال التثقيف الصحي للمواطنين والتوعية المبنية علي أسس علمية بالوحدات الصحية والمستشفيات مؤكدة علي توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمترددات من السيدات.

يأتي هذا إنطلاقاً من توجهات الدولة والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا نحو التكامل البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة والذي يؤتي بثماره للمواطنين وأسرهم.