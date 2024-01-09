عميد المعهد الفنى الصحى يتفقد امتحانات نصف العام

أجرى الدكتور عيسى حجازى ، عميد المعهد الفنى الصحى بجامعة جنوب الوادى بقنا، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الأجواء الامتحانية داخل أروقة قاعات ومدرجات المعهد ومبنى الامتحانات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

وتابع عميد المعهد، مدى الالتزام بضوابط عمل اللجان الامتحانية ومراقبة دقة الملاحظين باللجان، ومدى الالتزام بتعليمات الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشدداً على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجات الانضباط.

وأشار الدكتور عيسى إلى أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني، والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كل الإجازات الدينية للإخوة الأقباط والأعياد القومية.

و أطمئن ، عميد المعهد على أبنائه الطلاب في قاعات الامتحان، وسؤالهم عن الأسئلة، ومدى الصعوبة والسهولة، وأبدى الطلاب رضاهم عنها، ووجد عميد الكلية أن جميع الطلاب قاموا بحل الأسئلة .

كما اجرى عيسى ، استطلاع آراء الطلاب بخصوص طبيعة الامتحانات، ومستوى الأسئلة، واطمئن علي وجود ارتياح لديهم.