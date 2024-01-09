شارع 19 قصة واقعية تهدف لتوعية المجتمع وفكرة هائلة لإعادة التدوير

نجح الفنان التشكيلي لعازر بدر البالغ في تجسيد الواقع الملموس في الشارع المصري وتجسيده خلال فن التصغير ليحدث ضجة على مواقع السوشيال ميديا بـ miniature تحت عنوان "شارع 19".

شارع 19

وكشف لعازر بدرالبالغ من العمر ثلاثين عامًا، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، تفاصيل تجسيد شارع 19 والهدف منه تصميمه بهذا الإبداع المطلق.

شارع 19

وأكد أن تجسيد شارع 19 بهذة الواقعيه يهدف الي تغيير نظرة المجتمع للبيئة المحاطة به من إلقاء القمامة ولصق الإعلانات على وجهات البيوت والمعاملة القاسية للحيوانات الضاله فضلَا عن سرقة الكهرباء من الكابينه الرئيسية.

شارع 19

وأضاف أنه احب تجسيد هذا الواقع بأدق التفاصيل ليحدث صدمة حقيقة لأفراد المجتمع، أن يجب علينا تغيير سلوكنا إتجاه البيئة والمحافظة الي مظاهرها الجميلة لنعيش في راحة بصيرة ونفسية.

شارع 19

وأوضح أن صمم شارع 19 خلال شهرين واستخدام كافة الأدوات المستهلكة مثل فرشاة الأسنان لتصميم عمود النور والعلب الفارغة من أدوات التلوين لصناعة كابينه الكهرباء وبعض الأخشاب والصلصال فضلًا عن الألوان الطبيعة لتوضيح أشكال المنازل والشبابيك والمحلات المغلقة.

شارع 19

وأشار أن إظهار قضية الكلاب الضالة من أبرز القضايا الشائكة التي تهدد المجتمع المصري في الوطن الحالي، فلابد أن نتعامل برحمة ورفق مع كافة الكائنات الحية، ولن لم نستطيع مساعدته لا نسعى لإذيتهم.

شارع 19

واردف ان السبب الحقيقي في تفاعل رواد السوشيال ميديا مع "شارع 19" هو تصميمه بهدة الواقعية المطلقة والملموسة للجميع في الشارع المصري.

شارع 19

واختتم حديثه انه تصميمه لـ شارع 19 لم يقصد منه الإساء للشارع المصري مطلقًا بل حرص على تجسيد كافة المظاهر والمعالم ليكن صرخة حقيقة لتوعية المجتمع للأفضل.

شارع 19

شارع 19