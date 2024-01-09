كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن وجود منشآت رياضية عالية المستوى في نادي جامعة حلوان.

جاء ذلك خلال افتتاح نادي جامعة حلوان الرياضي اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح قنديل أن نادي جامعة حلوان يشمل صالة مُغطاة مُجهزة على أعلى مستوى، وتضم الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي، وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن ذلك فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب لخماسيات كرة قدم، وملاعب مفتوحة لرياضات السلة، والطائرة، واليد، والتنس، ومضمار لألعاب القوى.

وتمنى رئيس جامعة حلوان أن يكون النادى حافزًا قويًا للشباب لتحقيق الإنجازات والبطولات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومُعبرًا عن الوجه الحضاري والمُشرق لمصرنا الحبيبة.

افتتاح نادي جامعة حلوان تتويج لجهود الجامعة في الرياضة

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن افتتاح نادي جامعة حلوان يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تهيئة بيئة مُحفزة للإبداع والتميز في مجال الرياضة، بإنشاء منشآت وملاعب رياضية عالية الجودة، تُلبي طموحات الطلاب والطالبات.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن افتتاح النادي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجال الرياضة للمُساهمة في بناء شخصية الطالب من جميع النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية، من منطلق مسئولية الجامعة لإعداد الكوادر الشبابية المؤهلة رياضيًا.

وألمح قنديل إلى أنه تم افتتاح نادي جامعة حلوان سيساهم في تدريب الطلاب من كليتي علوم الرياضة بالهرم والجزيرة، وكذلك سيساهم في زيادة قدرة الطلاب على ممارسة الرياضة بالإضافة إلى أنه سيكون بمثابة المنفذ الرياضي والترفيهي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، على دعمهما المتواصل، وهو ما يدل على مدى اهتمامهما بالشباب ومستقبلهم.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تستهدف تكوين فرق رياضية للمُشاركة باسم نادي الجامعة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والتأهل للمنافسة في المسابقات الدولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكونًا أساسيًا فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.



