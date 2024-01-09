كواليس افتتاح نادي جامعة حلوان الرياضي (صور)

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، نادي جامعة حلوان.

جاء ذلك بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود تقدم للجامعات المصرية في ملف الأنشطة الرياضية، حيث وصل إجمالي عدد البطولات والفعاليات الرياضية التي تقام بالجامعات المصرية إلى 100 بطولة وفعالية بمشاركة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، سيتم إقامة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم داخل الجامعات المصرية، والتي شارك فيها خلال عام 2022 أكثر من 11 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد العليا، وارتفع العدد في 2023 إلى 12688 طالبًا بنسبة زيادة مقدارها 7.1%.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مشاركات أبنائنا في الجامعات المصرية شملت خلال العامين الماضيين تميزًا في رياضات فردية وجماعية، بالإضافة إلى تكوين منتخب يضم جميع الجامعات المصرية.

وأشاد وزير التعليم العالي بحصول الطلاب من مختلف الجامعات على مراكز مُتقدمة في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، مُتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم وإحراز مراكز مُتقدمة خلال البطولات والمحافل الرياضية، موجهًا الدعوة لجميع شباب الجامعات المصرية للمشاركة في الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها، مُتمنيًا لهم المزيد من التفوق الرياضي والذي يعكس التفوق في القدرات البدنية والذهنية للشباب والذي يعود بالنفع على بلادنا الحبيبة.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين في دعم جهود الارتقاء بالأنشطة التعليمية والرياضية، لافتًا إلى أن نادي جامعة حلوان يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وسيعمل على إعداد الكوادر الشبابية المؤهلة رياضيًا بما يعود بالنفع على الرياضة المصرية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بافتتاح أول نادي للجامعات الحكومية في جامعة حلوان، مؤكدًا على أن إنشاء النادي يُعتبر إضافة قوية للرياضة المصرية وخاصة الرياضة الجامعية، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ولكل من ساهم في نجاح إنشاء النادي، مشيرًا إلى أن إنشاء أندية الجامعات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها على صعيد الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.



وثمن الدكتور أشرف صبحي التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على المستوي الرياضي والاكاديمي في دعم الانشطة المختلفة داخل الجامعات وتنفيذ أنشطة ومشروعات شبابية ورياضية لطلاب الجامعات المصرية على مدار العام في جميع محافظات الجمهورية، والكشف عن الموهوبين والمبدعين فى المجالات الرياضية والفنية والأدبية من خلال المسابقات والفعاليات المختلفة، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر عليه نادي جامعة حلوان من منشآت وملاعب رياضية عالية الجودة، مؤكدًا أن إنشاء النادي هو إضافة مستقبلية للمنتخبات الوطنية في كل الرياضات بالاضافة الي خلق مناخ مناسب وصحي لطلاب جامعة حلوان للمراسة الرياضة داخل الجامعة وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بنشر الرياضة بين أوساط الطلاب.

افتتاح نادي جامعة حلوان يساهم في تدريب الطلاب

وأشار الدكتور السيد قنديل أن افتتاح نادي جامعة حلوان يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تهيئة بيئة مُحفزة للإبداع والتميز في مجال الرياضة، بإنشاء منشآت وملاعب رياضية عالية الجودة، تُلبي طموحات الطلاب والطالبات، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجال الرياضة للمُساهمة في بناء شخصية الطالب من جميع النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية، من منطلق مسئولية الجامعة لإعداد الكوادر الشبابية المؤهلة رياضيًا، موضحًا أنه تم افتتاح نادي جامعة حلوان سيساهم في تدريب الطلاب من كليتي علوم الرياضة بالهرم والجزيرة، وكذلك سيساهم في زيادة قدرة الطلاب على ممارسة الرياضة بالإضافة إلى أنه سيكون بمثابة المنفذ الرياضي والترفيهي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، على دعمهما المتواصل، وهو ما يدل على مدى اهتمامهما بالشباب ومستقبلهم.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تستهدف تكوين فرق رياضية للمُشاركة باسم نادي الجامعة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والتأهل للمنافسة في المسابقات الدولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكونًا أساسيًا فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات، لافتًا إلى أن نادي جامعة حلوان يتميز بوجود منشآت رياضية عالية المستوى ويشمل صالة مُغطاة مُجهزة علي أعلى مستوى، وتضم كافة الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي، وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلًا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب لخماسيات كرة قدم، وملاعب مفتوحة لرياضات السلة، والطائرة، واليد، والتنس، ومضمار لألعاب القوى، مُتمنيًا أن يكون النادى حافزًا قويًا للشباب لتحقيق الإنجازات والبطولات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومُعبرًا عن الوجه الحضاري والمُشرق لمصرنا الحبيبة.

واستمع الحضور إلى عرض قدمه د. أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، وتناول فيه عرض الخطوات التي تم اتخاذها لإشهار النادي والرؤية المُستقبلية له.

وعلى هامش الفعاليات، شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة يو إف سي (UFC) جيم مصر للرياضة، بهدف التعاون في الأنشطة الرياضية بنادي جامعة حلوان وفروعه وذلك للإدارة المُثلي التي تضعه في مصاف الأندية الرياضية الكُبري وتؤهله للمنافسات في كافة الألعاب الرياضية على كافة المستويات المحلية والدولية، بما يؤهل لإعداد أجيال متميزة، تتوافر لهم فرص الاحتراف في مختلف الألعاب الرياضية، ودعم جامعة حلوان للنادي بكوادره العلمية في النشاط الرياضي، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة CMDS لإدارة المجتمعات وتطوير الخدمات، لإنشاء ملعب اللياقة البدنية CrossFit في نادي جامعة حلوان بالفرع الرئيسي أو أي فرع من فروع النادي، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس أحمد علي مرغني رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشهد الوزيران أيضًا حصول نادي جامعة حلوان على إهداء حلقة ملاكمة بجميع مشتملاتها من رجل الأعمال نجيب العيسوي، بهدف استكمال مسيرة الدعم الرياضي بالنادي.

وقام الوزيران بجولة تفقدية بالنادي، والتي اشتملت على تفقد الصالة المُغطاة والملاعب والقاعات المخصصة لتبديل الملابس، كما شاهد الوزيران عدة مباريات في الملاكمة وكرة السلة بين الطلاب، وأعربوا عن سعادتهما بمهارات اللاعبين والروح الرياضية التي أظهرها اللاعبون خلال أحداث هذه المباريات.