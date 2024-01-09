وفد من تعليم دمياط يهنئ الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد

ترأس المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وفدا من التربية والتعليم بدمياط لزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس سيدهم بشاى الأرثوذكسية وذلك لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة.

شمل الوفد عبد العليم جمعة وكيل المديرية وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام والدكتورة ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد دياب مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة و ربيع السادات مدير إدارة الأمن ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ووديع الفيومي المسئول الإعلامي واشرف سالم مدير مركز المعلومات ولفيف من القيادات التعليمية بدميـاط.

وكان في استقبال الوفد القمص صربامون متري وكيل مطرانية دمياط والقمص مرقس محروس سكرتير المطرانية .

وخلال الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن أمنياته بمزيد من التقدم والرقي للإخوة الأقباط شركاء الوطن داعيًا الله أن يجعله عيدا سعيدا عليهم وعلى المصريين جميعا وأن يحمى وطننا العزيز وأن تكون هذه الأعياد فرصة لنشر الحب والسلام على أرض مصر وتأكيدًا لعلاقات الترابط والأخوة بين جميع المصريين وامتدادًا وتجسيدًا لكافة القيم التي جاء بها جميع الأنبياء.