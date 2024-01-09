ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 4 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الرابعة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من محمد محمد عزام، محمد احمد عبد الوهاب بكلية العلوم ، محمد السيد منصور بكلية الآداب ، مرفت حامد الحمامصى بكلية الصيدلة ، خالد حسين عزت ، نرمين احمد كمال بكلية التربية الرياضية ، وليد احمد المرسى ، عمرو عبد المنعم عبد الوهاب بكلية الطب ، مى وهبه مدكور بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من مى محمد عباس بكلية الآداب، ميسرة محمد العزيز البوصيرى بكلية الصيدلة، رانيا احمد محمد، هيثم محمود رمضان بكلية الزراعة ، طارق السيد الشاذلى ، أميرة محفوظ عبد الصمد ، عمرو عرفه البدرى ، محمد عبد العزيز عبد الهادى ، محمد سعد ابو العينين ، كريم جلال الشرقاوى ، أسامة على عبد الوهاب ، ايمان فوزى التباع بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من أحمد محمود جميعى بكلية العلوم ، هبه الله مصطفى الجندى بكلية الصيدلة ، احمد منجى محمد بكلية الهندسة ، حسناء الدسوقى عيسى بكلية التربية النوعية.

والموافقة على منح ( 100 ) درجة دبلوم ، وعدد (69 ) درجة ماجستير ، وعدد ( 33 ) درجة الدكتوراه وعدد ( 2 ) ببرنامج دكتور الصيدلة.