  استمرار التوعية بالمشروع القومي لتنميه الأسرة المصرية لدى الطلاب بالغربية 

قامت مديرية التربية والتعليم بالغربية تزامنا مع قيام الإدارات التعليمية العشر بتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، في جميع المواد الدراسية بعرض أفلام قصيرة عن المشروع القومى لتنمية الاسرة للتوعية بالمشروع امام الطلاب قبل البدء في المراجعات والاستفادة من هذا التجمع الطلابي.

الجدير بالذكر أن مراجعات اليوم تم تنفيذها بإدارات شرق طنطا، وزفتى، بإجمالي عدد طلاب ١١٨٥ طالب وطالبة.



من ناحية أخرى، قام اليوم اعضاء ادارة التدريب بإعطاء كبسولات تدريبية لتنمية الأسرة المصرية بعنوان "انت عضو في الأسرة وعضو في المجتمع"، حيث تم تنفيذ توعية لأولياء أمور الطلاب المتواجدين خارج المدارس، وفي محيط اللجان التي يؤدي بها الطلاب امتحانات النقل، من خلال التحدث المباشر معهم وعرض لافتات عن أهمية العمل الجماعي، وترشيد الاستهلاك، واستثمار الوقت، حيث أن تنمية المجتمع تبدأ من الأسرة.

كما قامت إدارة غرب المحلة التعليمية بتنفيذ محاضرة بعنوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لعدد ١٠٠ من طلاب وطالبات مدرسة الهياتم الإعدادية التابعة لإدارة غرب المحلة، حيث تم التواصل اليوم إلى ما يقارب ٤٠٠ ولي أمر وطالب.

يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، وتنفيذا لتوجيهات، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتنويه عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.