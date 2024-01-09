مواطن من "ذوي الهمم" يتسلم عقد عمل بعد لقائه مع وزير العمل بـ24 ساعة

بعد لقائه مع وزير العمل حسن شحاتة بـ24 ساعة، استلم المواطن محمد أحمد المعداوي من "ذوي الهمم"، ومحل إقامته في المحلة الكبري، عقد عمل بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الملابس، وعقب توقيعه العقد اليوم الثلاثاء، وجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المُستمرة برعاية وحماية ذوي الهمم، والتعامل معهم بشكل كريم ولائق، موضحًا أن ذلك جرى ترجمته على أرض الواقع من وزير العمل حسن شحاتة.

وكان وزير العمل قد استقبل ظهر أمس الإثنين، أحد أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع "الوزير"، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وزير العمل

وحرص شحاتة، على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صور تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما، موجها إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له، داخل محافظة الغربية، والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشأت بمدينة المحلة ،لتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتاًة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الإحتياجات الخاصة.