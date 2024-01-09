محافظ أسيوط: استمرار تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة في ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة ديروط وفقاً لخطة التطوير والتجميل، وذلك ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين لتسهيل الحركة والنقل والانتقال وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وفي هذا الإطار أوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية ثم تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها خاصة التي تم الانتهاء من أعمال المرافق كـ (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات) لتسهيل النقل والانتقال والمرور وذلك بإشراف الدكتور حسام عبد الناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس المركز وبمشاركة نصرالدين ناجي مدير الإشغالات والمهندس الحسيني محمد موسى مدير المشروعات الهندسية وفنيين المشروعات الهندسية وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والاشغالات بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات.