خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"عن خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة، حيث يجب الحصول عليها قبل قيادة أي مركبة لتجنب توقيع الغرامات ومخالفة القانون إذ تعد من أهم متطلبات القيادة في مصر.

ووضعت إدارة المرور ، مجموعة من الخطوات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات.

خطوات استخراج رخصة قيادة

التوجه إلى مقر وحدة المرور التابع لها بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

التقدم بطلب استخراج للرخصة على نموذج.

اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.

إجراء امتحان شفوي على قواعد المرور وآدابه.

إجراء امتحان عملي على القيادة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة

توجه مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

الحد الأدنى للسن 18 سنة.

صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع الاطلاع على الأصل.

نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

مستند إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين "باطني – عيون" مع تحديد فصيلة الدم ومثبت بها حالة السمع، ويتم الحصول عليها من مكتب طبي بوحدة المرور.

المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

تقديم 4 صور شخصية 4 × 6.

نموذج الاختبار الشفوي.

نموذج الاختبار العملي.

تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.