بـ 15 خطوة.. إزاي تستخرج رخصة قيادة دراجة نارية بسهولة
يتسائل الكثير من المواطنين وخاصة الشباب الذين يريدون شراء دراجات نارية عن كيفية استخراج رخصة قيادة لهذه الدراجات النارية لكي لا يقعون تحت طائلة القانون أو المخالفات المرورية.
الإدارة العامة للمرور حددت بعض الاشتراطات والمستندات من أجل استخراج رخصة قيادة دراجة نارية، والتي سنرصدها في السطور التالية.
شروط ومستندات وإجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية:
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
- إجراء اختبار عملى على القيادة.
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
- تجهيز 4 صور شمسية.
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
- نموذج الاختبار الشفوى.
- نموذج الاختبار العملى.
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.