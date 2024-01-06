بـ 15 خطوة.. إزاي تستخرج رخصة قيادة دراجة نارية بسهولة

يتسائل الكثير من المواطنين وخاصة الشباب الذين يريدون شراء دراجات نارية عن كيفية استخراج رخصة قيادة لهذه الدراجات النارية لكي لا يقعون تحت طائلة القانون أو المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور حددت بعض الاشتراطات والمستندات من أجل استخراج رخصة قيادة دراجة نارية، والتي سنرصدها في السطور التالية.

شروط ومستندات وإجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية: