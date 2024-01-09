وزير الحج السعودي: تطبيق مبادرة طريق مكة على حجاج 8 دول

أعلن الدكتور توفيق الربيعه وزير الحج والعمرة السعودى تطبيق مبادرة طريق مكه على حجاج 8 دول اسلاميه .

واضاف الوزير فى تصريحات صحفيه خلال مؤتمر الحج والعمره الذى يواصل أعماله اليوم فى جده أن المبادره تم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الداخليه السعوديه وتشمل تسهيلات للحجاج قبل وصولهم إلى المملكة. واشار الوزير إلى استفادة 617 ألف حاج من خدمات المبادرة حتى الآن.

وأعلن الوزير أمام ممثلى الدول المشاركه فى المؤتمر قيامه بزيارة 13 دوله بتوجيه وتمكين من القيادة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية لتقديم التيسيرات للحجاج والمعتمرين وتنظيم انتقالهم إلى مكه والمدينه.

كان نائب أمير منطقة مكه قد افتتح أمس الاثنين مؤتمر ومعرض الحج والعمره فى نسخته الثالثه بحضور ممثلين من 80 دوله ويبحث المؤتمر تيسير الخدمات المقدمه للحجاج والمعتمرين من مختلف الدول.