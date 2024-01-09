إنطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس المنشأة

تفقد اليوم الثلاثاء، الموافق 9 من شهر يناير الجاري، محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، ونقيب المعلمين، لجان إمتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، بمدرسة نجع القنطرة الإبتدائية الجديدة، بحضور محمود علي أبو العلا، مسئول أمن الإدارة، ومحمد عبدالعاطي مدير المدرسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل المديرية .

ووجه مدير عام الإدارة خلال تفقده للجان الطلاب بمتابعة مراجعات النهائية للمواد الدراسية على القنوات التعليمية متمنياً لهم التوفيق فى أداء الامتحانات كما حثهم على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان كما إطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها.

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي اليوم الإمتحان فى مادة المهارات المهنية كفترة أولى لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة ICT فترة ثانية لمدة ساعةونصف .

وأكد محمد أبو الفضل، توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول والإلتزام التام بكافة القرارات الوزارية مشيراً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتظمت اليوم بكافة مدارس المنشاه وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من مديرية التربية والتعليم.

وأشاد مدير عام تعليم المنشاه بانضباط العملية الامتحانية بكافة اللجان، مؤكداً علي توفير الجو الملائم للطلاب حيث اطلع على أوراق الامتحانات وتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها، كما تحدث مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومناقشتهم فيه، متمنياً لهم التوفيق الدائم والسداد.