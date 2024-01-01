فئات يمكنها إضافة المواليد على بطاقة التموين

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، والفئات التي يمكنها إضافة المواليد على بطاقة التموين من الكلمات التي تشهد بحثًا مكثفًا من قبل المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، يأتي ذلك عقب اعتزام وزارة التموين إضافة المواليد على البطاقة التمونية.

الفئات التي يحق لها إضافة المواليد

ويمكن إضافة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، للفئات الأولى بالرعاية، عبر مكاتب التموين المنتشرة في كافة المحفاظات، وقد شملت الفئات التي يحق لها إضافة المواليد: حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة وأبناء مستحقي معاش تكافل وكرامة، وأبناء الأسر البديلة وهم الأبناء بالكفالة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

شروط قبول طلب إضافة المواليد الجدد

وحددت وزارة التموين شروط القبول والتي يجب وأن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية 4 أفراد، وأن لا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد.