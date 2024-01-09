مصطفى درويش: تواجد القطاع الحكومي فى إنتاج العبوات البلاستيكية قضى على الاحتكار

على هامش معرض بلاستيكس..

أكد اللواء مصطفى درويش رئيس الشركة المتحدة لإنتاج العبوات والاستثمار العقارى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المشاركة فى معرض بلاستيكس يساعد على تسويق منتجات الشركة ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة افتتحا صباح اليوم معرض بلاستيكس بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة.

وأكد "درويش" أن الشركة المتحدة لإنتاج العبوات أن الشركة وطنية ١٠٠% فهى مملوكة ل ٣ شركات حكومية هى السكر والصناعات التكاميلية والدلتا للسكر والدقهلية للسكر وهى متخصصة فى إنتاج الأجولة البلاستيك بمقاسات مختلفة بدء من ٥٠ كيلو حتى كيلو واحد ولأول مرة تم إنتاج جوال مقاس ١٠ كيلو . ومن اهم عملاء الشركة شركة السكر والصناعات التكاميلية المصرية وشركة الدلتا للسكر وشركة الدقهلية للسكر والفيوم لصناعة السكر والنوبارية للسمر وشركة مطاحن مصر العليا ومطاحن مصر الوسطى وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة وصافولا للاغذية.

وأوضح درويش أن حجم إنتاج الشركة اليومى ١٥٠ ألف جوال وقد ارتفع إلى ٦٠ ألف جوال سنويا ومستهدف أن نصل إلى إنتاج ٨٠ ألف جوال فى ٢٠٢٤ وقد بلغت استثمارات الشركة ٣٠٠ مليون جنيها وقد قامت بالتصدير الى تنزانيا كمية ٥٠ ألف جوال بقيمة ٥٠ ألف دولار ومن المستهدف أن نصدر إلى افريفيا وحاليا جارى التفاوض مع السودان للتصدير ومن المستهدف أن تصل الصادرات الى ٢٥٠ ألف جوال.

وأشار درويش إلى حصول الشركة المتحدة لإنتاج العبوات على شهادة الأيزو ٩٠٠١ و ٤٥٠٠١ الصادرة من هيئة سلامة الغذاء الأمر الذى زاد من ثقة العملاء فى منتجاتنا خاصة خارج مصر مما ساهم فى خلق فرص جديدة للتصدير كما أن تواجد الشركة فى السوق المحلى ساهم فى القضاء على احتكار القطاع الخاص.

وقال درويش، أن الشركة المتحدة هى شركة حكومية لا تهدف لتحقيق الربح ولكن هذا العام حققنا هامش ساعدنا فى شراء ٤ آلات من الصين والهند ،مشيرا الى أن حجم مبيعات الشركة بلغت ٦٢٠ مليون جنيها خلال عام ٢٠٢٣ ومستهدف أن يرتفع حجم المبيعات إلى ٦٥٠ مليون جنيها.

وأوضح درويش أن الشركة تقوم توريد ٢٧ مليون جوال وقد تصل إلى ٣٠ مليون جوال لصالح شركة السكر والصناعات التكاميلية وتوريد ٧.٥ مليون جوال لشركة الدلتا سنويا و٤.٥ مليون جوال لصالح مطاحن مصر العليا و٢ مليون مطاحن مصر الوسطى والنوبارية٣.٦ مليون جوال والدقهلية ٤.٥ مليون والقناة ٤.٥ مليون ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة ١.٥ مليون جوال وصافولا مليون جوال وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ٧.٥ مليون جوال.