أستاذ بجامعة القاهرة: الفيروس الحليمي يسبب 99% من إصابات سرطان عنق الرحم

قال الدكتور أيمن هاني أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، إنّ مرض سرطان عنق الرحم أحد أخطر إصابات السرطان لدى السيدات، وفي السنوات الأخيرة بلغ عدد إصاباته 90 ألف سيدة، منهم 47 ألف حالة توفيت كعدد سنوي على مستوى العالمي، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن الإصابات فيها متزايدة، ولكن نسبة الإصابة به في مصر أقل بكثير مما يحدث خارجها.

عنق الرحم

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "عنق الرحم هي المنطقة الموصلة ما بين المهبل إلى الرحم، والموضوع بالنسبة لسرطانات الجسم كلها مختلف، حيث يتسم سرطان عنق الرحم بطبيعة خاصة جدا لأن أغلب السرطانات لا يمكننا تحديد سبب واضح لها".

99% من إصابات سرطان عنق الرحم مرتبطة بما يسمى الفيروس الحليمي

وتابع: "ولكن أكثر من 99% من إصابات سرطان عنق الرحم مرتبطة بما يسمى الفيروس الحليمي، لذلك، فإن الطبيب الألماني الذي اكتشف هذه النظرية حصل على جائزة نوبل، لأنه اقترح الحصول على تطعيمات للوقاية من هذا الفيروس للوقاية من مرض سرطان عنق الرحم، وهذا أمر متفرد في هذا النوع من السرطانات".



