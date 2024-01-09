إصابة فنان إسرائيلي شهير بغزة وإعلام الاحتلال يندب: هذه أصعب أيامنا (فيديو)

وصف إعلام الاحتلال الإسرائيلي ما حدث أمس في قطاع غزة بأسوأ وأصعب الأيام التي مرت على جيش الكيان المحتل منذ بداية الحرب في غزة، معلنة مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مراسل لصحيفة: "3 قتلى من الكتيبة 188، و2 من الكتيبة 101، و1 من كتيبة متسحاق كافر، و3 من الكتيبة 646"، وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن أحد الهجومين جرى إثر انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.

وأضاف: "الجميع يتحدث عن الشمال (الحدود مع لبنان)، لكن هذا من أصعب الأيام التي مررنا بها في غزة، 9 جنود قتلى حتى اللحظة داخل قطاع غزة و7 بجروح خطيرة من بينهم الممثل والمغني عيدان في كمين مضاد للدبابات نفذه القسام".

فوضى ينقل لغزة

وأميدي عيدان ممثل ومغن إسرائيلي من مواليد عام 1988، وقد عرف بدوره في "فوضى" الذي بدأت "نتفلكس" عرضه عام 2016، ويحكي قصة مطاردة وحدة خاصة إسرائيلية لمسلح فلسطيني، وقد انضم مؤخرا لأداء خدمة الاحتياط في قطاع غزة إلى جانب القوات الإسرائيلية.

وأعلن الممثل، في 12 أكتوبر الماضي، في حسابه على منصة "أكس" إنه تم استدعاؤه للانضمام إلى قوات الاحتياط في يوم الهجمات، وقال وهو يرتدي زي الجيش ويحمل مسدسا: "كما ترون، أنا أرتدي ملابس مختلفة قليلا اليوم. هذا ليس مشهدا من فيلم "فوضى". هذا هو واقع الحياة".

وأفادت صحيفة عبرية بإصابته بجروح خطيرة أثناء القتال في غزة، وتم نقله جوا إلى مركز شيبا الطبي، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة ، حسبما ذكرت القناة 12.

وقال صحفي من المستشفى: "يمكن القول بحذر إنه تجاوز خطرا هدد حياته". وأكد والده لموقع "واللا" الإخباري تعرضه لإصابة، لكنه قال إن حياته ليست في خطر الآن.

وطلبت ابنة عمه آيلين في حسابها على إنستغرام من الجمهور الإسرائيلي الدعاء من أجل شفائه.

وفي رسالة فيديو تم تسجيلها الأسبوع الماضي في خضم المعارك، دعا أميدي إلى وقف الانقسام في الشارع الإسرائيلي، وقال "أضم صوتي إلى أصوات إخوتي في قوات الاحتياط لدعوة السياسيين ووسائل الإعلام والجميع: من ليس لديه شيء جيد ليقوله، أغلقوا أفواهكم. شعب إسرائيل حي".

وكان عدد من أفراد فريق عمل المسلسل قد انضموا إلى صفوف الجيش في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واختطاف نحو 240 رهينة.

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