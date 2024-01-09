وزير الخارجية: استمرار الاحتلال الإسرائيلي سبب رئيسي لعدم استقرار المنطقة

ناقش سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الأوضاع في غزة واستمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والأثار المدمرة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، هذا بجانب مناقشة العمل على استعادة الأفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين.

الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي يعقده مع نظيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي من بين الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن جميع شعوب المنطقة وتحقيق كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

آلاف الشهداء والجرحى

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

