شكري ينتقد عجز المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

انتقد وزير الخارجية سامح شكري، عجز المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار في غزة وكذلك عدم ثورة المجتمع الدولي لقتل الصحفيين الفلسطينيين، ورفض الاحتلال الاسرائيلي لدخول الصحفيين أو المسؤولين لغزة للوقوف على معاناة الفلسطينيين في غزة.

تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

وشدد “شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ورفض الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين، منتقدا التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ما أدى لاستشهاد أكثر من 23 ألف شخص بينهم 10 ألاف طفل.

وأكد أنه لا يمكن ان يظل 2 مليون فلسطيني محاصرين في الجنوب ولا تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية لهم، معربًا عن رفض مصر الكامل لاي مخطط لتهجير الفلسطينيين من بلادهم. وأعرب وزبر الخارجية عن تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يتم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الانسانية العاجلة لسكان غزة

وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الانسانية العاجلة لسكان غزة، مشيرًا إلى أن ما حدث في السابع من اكتوبر الماضي بداية الصراع لكنها حدثت نتيجة تراكمات بسبب الاستفزازات الإسرائيلية بالتهجير واستمرار الاستيطان والتنكيل بالمواطنين.