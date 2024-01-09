الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمحلة

إزالة التعديات بالمحلة
إزالة التعديات بالمحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، إزالة 10 حالات من مخالفات البناء و التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمشاركة المهندس محمد السباعى و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة، والمهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية.

وتضمنت الأعمال إزالة 4 شدات خشبية بالوحدات المحلية بلقينا ( دور ثان علوى بمساحة 100 متر ) و الشهيدى ( دور أرضى بمساحة 160 متر ) و محلة أبو على ( دور أول علوى بمساحة 128 متر ) و محلة حسن ( دور ثان علوى بمساحة 120 متر )

كما تم إزالة 6 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 8 قيراط و 15 سهم عبارة عن أعمال حفر بالبنوان على مساحة 1 قيراط و حالتين بمحلة أبو على عبارة عن تشوينات معدات و سن مخلفات رصف طرق بمساحة 1 قيراط و  15 سهم و حالتين بصفط تراب عبارة عن حفر قواعد و سور و مبنى بالبلوك بمساحة 5 قيراط و سور بالبلوك بدمرو بمساحة 1 قيراط

وتستمر جهود رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى فى إيقاف كافة التعديات على الأرض الزراعية و مخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات

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