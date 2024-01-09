إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، إزالة 10 حالات من مخالفات البناء و التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمشاركة المهندس محمد السباعى و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة، والمهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية.

وتضمنت الأعمال إزالة 4 شدات خشبية بالوحدات المحلية بلقينا ( دور ثان علوى بمساحة 100 متر ) و الشهيدى ( دور أرضى بمساحة 160 متر ) و محلة أبو على ( دور أول علوى بمساحة 128 متر ) و محلة حسن ( دور ثان علوى بمساحة 120 متر )

كما تم إزالة 6 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 8 قيراط و 15 سهم عبارة عن أعمال حفر بالبنوان على مساحة 1 قيراط و حالتين بمحلة أبو على عبارة عن تشوينات معدات و سن مخلفات رصف طرق بمساحة 1 قيراط و 15 سهم و حالتين بصفط تراب عبارة عن حفر قواعد و سور و مبنى بالبلوك بمساحة 5 قيراط و سور بالبلوك بدمرو بمساحة 1 قيراط

وتستمر جهود رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى فى إيقاف كافة التعديات على الأرض الزراعية و مخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات