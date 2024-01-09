فرانز بيكنباور قيصر كرة القدم الألمانية يسيطر عل الترند بعد وفاته

فرانز بيكنباور " franz Beckenbauer".. أسطورة كرة القدم الألمانية رحل عن عالمنا في صمت تاركًا خلفه تاريخ كروي كبير ملىء بالنجاحات والتألق فهو بطل العالم لكرة القدم كلاعب ومدرب.

وتصدر بيكنباور " Beckenbauer" محرك البحث جوجل بعد إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس رحيل القيصر كما يقلب في الوسط الرياضي مساء الأحد وهو في العقد السابع من عمره، ونعاه قائلًا:"ينعي الاتحاد الألماني لكرة القدم فرانز بيكنباور.. توفي القائد الفخري للمنتخب الوطني يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 78 عامًا".

وتابع:"لقد أثر فرانز بيكنباور على كرة القدم في ألمانيا بشكل لا مثيل له.. إلى جانب البرازيلي ماريو زاجالو والفرنسي ديدييه ديشامب، يعد بيكنباور واحدا من ثلاثة أشخاص أصبحوا أبطال العالم لكرة القدم كلاعب 1974 وكمدرب 1990، وفي عام 2006 كان بيكنباور مسؤولا عن التنظيم الناجح لكأس العالم في ألمانيا.

نادي بايرن ميونخ الألماني يودع فرانز بيكنباور

فيما ودع نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، نجمه " فرانز بيكنباور"، وقال في بيانه:" النادي الأكثر تتويجا في ألمانيا ينعي أسطورته فرانز بيكنباور، القيصر الفريد من نوعه، لولاه لم يكن لبايرن أن يصبح النادي الذي عليه الآن، بيكنباور توفي، الأحد، عن عمر 78 عاما، محاطا بعائلته في سالزبورغ، عالمنا أصبح أكثر قتامة وصمتا وفقرا بعد وفاة الأسطوري فرانز بيكنباور".

وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي:"لا توجد كلمات للتعبير عن حزننا والفجوة التي تركها فرانز بيكنباور وراءه، فهو كلاعب جلب لنا إحساس السهل الممتنع والروعة والسحر في أرض الملعب، فرانز بيكنباور جلب السحر حتى بعد اعتزاله اللعب، لقد ترك بصمة هائلة في بايرن ميونخ وكرة القدم، ولا يمكن اختصار مسيرته في الألقاب.. عائلة بايرن ميونخ ممتنة له للأبد، وشخصيا أنا حزين على وفاة صديق".

أما يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، نعى بيكنباور الراحل، وقال:"هذه واحدة من أكثر الأيام حزنا في تاريخ النادي، تاريخ بايرن ميونخ والكرة الألمانية لا يمكن أن يحكى بدون فرانز بيكنباور..نحن ننعي فقد واحدا من أعظم شخصيات البلاد، فكان تأثيره على بايرن ميونخ ليس له مثيل، كلاعب وكمدرب وكرئيس للنادي، فرانز بيكنباور كان رائعا في كل ما فعله، سنتذكره للأبد وسيظل في قلوبنا على أنه القيصر الوحيد في الكرة الألمانية".