طارق السعيد يتوقع المنتخبات الأقرب للتأهل إلى نصف نهائي بأمم إفريقيا
أكد طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن منتخب مصر قادر على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار .
وقال طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن مع الإعلامي محمد فاروق :" أرشح منتخبات مصر وكوت ديفوار والمغرب والجزائر للتأهل إلى دور المربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية وأتمنى فوز المنتخب الوطني بالبطولة الأفريقية ".
وتابع:"منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقادر على التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية ".