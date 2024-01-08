القليوبية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

اشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة القليوبية، إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

مؤكدا أن الأسئلة راعت مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب كما أن الأسئلة من المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول.



كما أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات عقد الامتحانات، حيث تم تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جسيمة.



وأن أى خلل يحدث فى الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر فيه، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعى.



كما وجهت وكيل الوزارة مديرى الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب.

حيث يتم تعقيم المدارس يوميًا خلال فترة الامتحانات وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.