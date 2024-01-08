الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي لخدمة أبناء المنوفية

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

في إطار جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيفاً على المرضى أصدر المحافظ قرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن تخصيص مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية.

 وذلك بهدف إستغلاله في إقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.


وقال محافظ المنوفية أن استغلال المبنى كمجمع عيادات تأمين صحي يأتي في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية والتخفيف على مرضى التأمين الصحي وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية .

 مشيراً إلى دعمه الدائم والمستمر للمنظومة الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المختصة واتخاذ كافة القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبى.

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