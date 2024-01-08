إحالة غفير متقاعد لمحكمة الجنايات فى محاولة التحرش جنسيا بأرملة ابنه

المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط

أحال المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط، غفيراً متقاعدًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بمحاولة التحرش جنسيا بأرملة نجله ومحاولة الاعتداء عليها في مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط

وكانت النيابة العامة قد اتهمت خفير، 71 عاما، متقاعد، مقيم بمركز ساحل سليم، بشؤوعه هتك العرض على المجني عليها 26 عاما، من خلال محاولته لمسها في إحدى مناطق عفتها بقصد اغتصابها إلا أنه أصيب بخيبة أمل من تأثير جريمتها بعد أن صرخت ودفعته.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم بلاغًا من المجني عليها، التي قررت تعرضها للأذى من المتهم، حيث أنها تعيش معهم وأطفالها في نفس المنزل، كونها أرملة ابنه وبعد وفاة زوجها نجل المتهم فوجئت بالمتهم يطلب منها ممارسة الجنس معه ممارسة الأزواج، وكرر طلبه أكثر من مرة، وكسر باب شقة المجني عليها، وتحرش بها بلمس أحد أجزائها العفة فصرخت فهرب بعد صراخها

واكدت تحريات النقيب محمود مصطفى أحمد، معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم من صحة أقوال المجني عليها، وأن المتهم تحدث وطلب ممارسة الجنس مع المجني عليها، وكذلك معاشرتها معاشرة الأزواج وكان متواجداً في منزلها، وأثناء قيامه بإصلاح باب منزلها، حاول الاعتداء عليها والتحرش بها جنسيا وملامسة جزء من عفتها، إلا أنها قاومت وصرخت ولاذ بالفرار منها.