باحث: قمة الرئيس السيسي ومحمود عباس رسالة دعم للسلطة الفلسطينية

علق محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، على القمة المصرية الفلسطينية والتي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددًا على أن هذه القمة جاءت في توقيت مهم مع استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال.

لقاء الرئيس السيسي مع محمود عباس

وشدد على أن الفترة الحالية وصلت تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خارج القطاع، بالإضافة إلى ما يحدث في لبنان وجبهة البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز ".

وأوضح أن العمليات العسكرية للقوات الاحتلال على قطاع غزة توسعت، منوهًا بان مصر حذرت عدة مرات توسيع الصراع مع فلسطين، ومن الضروري في هذا التوقيت أن تكون مصر على تواصل مع السلطة الفلسطينية من ناحية أنها في النهاية السلطة التشريعية والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي مع محمود عباس يقدم رسالة دعم للسلطة التى تواجه منذ فترة طويلة التهميش ومحاولات لجعلها غير قادرة على أداء مهامها في الضفة الغربية، موضحًا أن الضفة الغربية ستشهد انفجارًا كبيرًا بسبب ما تتعرض له من ضغوطات من قبل المستوطنيين الإسرائيليين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

لقاء الرئيس السيسي مع محمود عباس

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من الجانب الإسرائيلي.

ومن جانبه عرض الرئيس الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال المباحثات تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ الإجراءات كل لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها.