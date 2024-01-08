مساعدة مالية لأسرة فاطمة

أرملة وأعول أربعة أبناء منهم شابان يعملان أرزقية باليومية لمساعدتى فى احتياجات المنزل، ولا أحصل على أي معاش من أى جهة فى الدولة، والطابعة التأمينية تؤكد ذلك، وحاولت الحصول على معاش تكافل وكرامة وإعانة شهرية من مشيخة الأزهر لكننى لم أستطع، وأعيش على مساعدة أهل الخير فى الشارع، لذلك أناشد السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وفضيلة شيخ الأزهر لمساعدتى فى نفقة أسرتى رحمة بظروفنا الصعبة.

فاطمة أحمد لبيب محمد عوض

3 ش الأمل متفرع من ش عمر بن الخطاب - الزهراء - مصر القديمة - القاهرة

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