ماذا بعد؟!

الإثنين 08/يناير/2024 - 08:33 م 1/8/2024 8:33:01 PM

دائمًا وأبدًا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يدعم الرياضة المصرية ويؤكد القوة الناعمة لها، قبل أى مشاركة أو بعدها نجد سيادته يحرص على لقاء واستقبال والحديث مع أبطالنا الرياضيين فى مختلف الألعاب الرياضية بشكل عام وكرة القدم بوجه خاص، لتحفيزهم ودعوتهم لبذل أقصى الجهد لتشريف مصر فى المحافل العالمية أو القارية أو الأوليمبية.

من مدينة مصر الأوليمبية التى تضم داخل أروقتها ٢٢ منشأة وفقًا للمواصفات العالمية والأولمبية، كانت زيارة وتفقد فخامة الرئيس لها هى رسالة واضحة ومباشرة لاستكمال مسيرة القيادة السياسية لتطوير قطاع الرياضة من خلال الاهتمام بالعنصر البشرى ويشمل لاعبى المنتخبات واكتشاف المواهب وتطوير مفهوم وآليات وإمكانيات وتشريع إدارة المنظومة الرياضية من خلال تطوير مهارات وقدرات وأداء المعنيين عن إدارة الرياضة المصرية وكذلك الاتحادات الرياضية وانتقاء الوطنيين منهم الذين يعملون من أجل مصلحة الوطن أولًا وأخيرا، إلى جانب تطوير المنشآت والبنية التحتية الرياضية المؤهلة لجعل الجمهورية الجديدة مركز دولى وإقليمى وأوليمبى لاستقبال الأحداث الرياضية.

تزامنًا مع سفر منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إلى كوت ديفوار للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من ١٣ يناير إلى ١١ فبراير للعام الجارى، لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع لاعبى منتخبنا الوطنى والجهاز الإدارى والفنى والطبى، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ولفيف من مجلس إدارة الاتحاد، ذلك باستاد مصر فى مدينة مصر الأوليمبية لرفع معنويات الفراعنة وتأكيد أن دورهم فى مهمتهم الوطنية بساحل العاج، ستحقق إسعاد للشعب المصرى وجماهير الساحرة المستديرة كرة القدم.

فى لافتة تعودنا عليها من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعلاقاته الدائمة مع أبطالنا الرياضيين، حيث تعامل الأب القائد مع الأبناء، وجدنا اللاعب العالمى محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى يهدى رئيس الجمهورية قميص الفراعنة، ومن هنا فخامة الرئيس والشعب المصرى أجمع ينتظر إهداء جميع لاعبينا بالعودة بكأس البطولة وحصد الذهبية للمرة الثامنة فى تاريخ المشاركة الوطنية بالبطولة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة قامت مساء جولة السيد رئيس الجمهورية، اصطحاب أبطالنا الأوليمبيين المقرر مشاركتهم فى باريس ٢٠٢٤، لزيارة مدينة مصر الأوليمبية، وكذلك الالتقاء بأبطال منتخب الفراعنة لكرة القدم، لكى يحفز كل منهما الآخر فى مشاركتهم سواء بالبطولة الأفريقية أو الدورة الأولمبية، أرى فى ذلك رسالة الدولة المصرية بانتهاء مفهوم لعبة شهيدة والاهتمام فقط بكرة القدم ونجومها هذا المفهوم انتهى تمامًا، الرسالة واضحة هنا وهى الاهتمام بابطالنا الرياضيين كافة فى مختلف الألعاب الرياضية تحت رعاية ودعم القيادة السياسية.

فى نهاية مقالى أؤكد أن مشوار المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى البطولة الأفريقية لم يكن سهلًا خاصة فى ظل تطور الكرة بالقارة السمراء وأطالب جميع لاعبى الفراعنة والجهاز الفنى بالتعلم من أخطاء البطولة السابقة فى الكاميرون والتى جعلتنا وصيف البطولة بعد ما كان منتخبنا الأقرب من حصدها، سوف أتناول فى مقالى القادم مشوار الفراعنة بين الآمال والتحديات.