عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" و"أبومازن" يرفضان كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية رقيب بلواء جعفاتي يموت بسكتة قلبية بعد مقتل جنوده في غزة
الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة الحكومة الفرنسية تتقدم باستقالتها وماكرون يوافق

إليزابيث بورن
إليزابيث بورن

قالت وسائل إعلام، أن رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، تقدمت باستقالتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وافق على الاستقالة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عبر حسابه على منصة أكس، عن شكره لـبورن، قائلا: "العمل في خدمة أمتنا كان مثاليًا كل يوم".

 

وتقدمت رئيسة وزراء فرنسا بالاستقالة من منصبها، اليوم الاثنين، فيما أفاد الإليزيه بأن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

والتقت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن بعد ظهر الاثنين في قصر الإليزيه بالرئيس إيمانويل ماكرون في حين أن تعديلا وزاريا يبدو وشيكا، ويعتبر وزير التعليم غابرييل أتال البالغ 34 عاما الأوفر حظا لخلافتها وفق مصادر قريبة من السلطة التنفيذية الفرنسية.

 

مواد متعلقة

عاجل.. المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية داخل مدرسة بعبوة رعدية في خانيونس

القسام تحبط محاولة تحرير أحد الأسرى الإسرائيليين

عاجل.. القسام تقصف تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في 38 مستوطنة

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الرميلان الأمريكية في سوريا.. بيان

غدًا.. نقيب المحامين يضع حجر أساس نادي محامي سوهاج بحضور المحافظ

وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه يوجه رسالة للعالم: مستمرون رغم الوجع.. فيديو

نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة الجديدة لمعهد محاماة سوهاج ويعقد جلسة حلف يمين

المقاومة تنشر مشاهد لحظة استهداف حشود إسرائيلية في خانيونس
الجريدة الورقية