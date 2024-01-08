عاجل.. المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية داخل مدرسة بعبوة رعدية في خانيونس

تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل، بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس.

وأضافت القسام في بيان لها، أنه تم استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتم تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في جنود الاحتلال والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة، داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين.