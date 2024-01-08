عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" و"أبومازن" يرفضان كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية رقيب بلواء جعفاتي يموت بسكتة قلبية بعد مقتل جنوده في غزة
الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو قبل الموقعة المرتقبة

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يواصل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

txt

أبو ريدة يهنئ حمد بن خليفة بتعيينه وزيرا للرياضة في قطر

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو

يسيطر ريال مدريد على تاريه مواجهاته مع الروخيبلانكوس، حيث يمتلك نصيب الأسد من الانتصارات، فلعبا الثنائي 173 مباراة، حقق الريال الفوز في 91 مباراة.

بينما فاز أتلتيكو مدريد في 41 لقاء، كانت أخرها خلال الجولة السادسة من الليجا الإسبانية لهذا الموسم 2023/2024، بنتيجة 3/1.

وعلى صعيد مواجهات الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا، فقج ألتقي الثنائي في 24 لقاء بكأس ملك إسبانيا.

فقد نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على أتلتيكو في 11 مباراة مقابل 7 لصالح الروخيبلانكوس.

ريال مدريد وأتلتيكو.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

وتُذاع موقعة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث البطولة.

مواد متعلقة

الاتحاد السكندري يهزم فيوتشر في كأس الرابطة

عاجل.. وفاة بكنباور عن عمر يناهز 78 عاما

منتخب اليابان يهدد الجميع في كأس آسيا بسلسلة انتصارات مرعبة
الجريدة الورقية