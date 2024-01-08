أبو ريدة يهنئ حمد بن خليفة بتعيينه وزيرا للرياضة في قطر

أرسل هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة تهنئة إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، بعد تكليفه وتعيينه في منصب وزير الشباب والرياضة القطري.

وجاء نص برقية تهنئة هاني أبو ريدة: "أبارك لأخي وصديق عمري .. سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري السابق لكرة القدم و زميلي بمجلس فيفا الأعلى، تكليفه وزيراً للشباب والرياضة بدولة قطر الشقيقة".

وأصدر الأمير تميم بن حمد آل ثاني اليوم 8 يناير 2024، أصدر مرسومًا يقضي بتعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وزيراً للرياضة والشباب.

ويعد حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني أحد أبرز الشخصيات في قطاع الرياضة القطرية. تولى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني مناصب عدة في مجال الرياضة كان أبرزها رئاسة اتحاد قطر لكرة القدم عام 2004 وآخرها توليه منصب وزير الرياضة والشباب.

وخلال منصبه كرئيسًا للاتحاد القطري، لعب دورًا بارزًا في استضافة البطولات العالمية الكبرى؛ على رأسها مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى كأس آسيا 2011 في الدوحة، فضلًا عن استضافة النسخة القادمة من بطولة كأس آسيا عام 2024، كما قدم تنظيمًا رائعًا خلال استضافة بطولة كأس السوبر الإفريقي 4 مرات لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإفريقية.