صبحي : لا دخل لنا بتجميد حطب في الاوليمبية .. واللجنة المصرية شرحت الموقف بالكامل للاوليمبية الدولية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية مؤكدا رفضها للحوكمة في أزمة تجميد رئيس اللجنة الأوليمبية.

واكدت اللجنة أن قرار تجميد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة قرار نابع من اللجنة الأوليمبية وأعضائها دون تدخل حكومي.

كانت اللجنة المصرية قد خاطبت الأوليمبية الدولية مشيرة إلى اجتماع الجمعية العمومية للجنة المصرية يوم 13 يناير الحالي بناء على طلب الاعضاء لمناقشة سحب الثقة من الرئيس المجمد بعد إحالته إلي النيابة العامة مع إتحاد الفروسية الذي يرأسه لوجود مخالفات مالية وهو الأمر الوحيد الذي يحق للدولة التدخل فيه.

وكشف مصدر مسؤول داخل اللجنة أن اللجنة الأوليمبية الدولية سبق وأن رفضت التدخل في ازمة خالد زين الرئيس السابق للجنة عندما تم تجميده احتراماً لأعضاء الجمعية العمومية وقتها والذين طالبوا وقتها بعقد جمعية عمومية لمناقشة موقف خالد زين ، و لم يعترض الدكتور حسن مصطفي رئيس اللجنة الثلاثية المعينة من الأوليمبية الدولية علي الأمر.

واستنكر اعضاء اللجنة الأوليمبية ما يحدث الأن من تهديدات مرفوضة من جانب ممثل الحركة الأوليمبية الدكتور حسن مصطفي واعتراضه علي القرارات ضد هشام حطب رغم أنها نفس القرارات التي دعمها بقوة ضد خالد زين .

ووجه أعضاء اللجنة سؤال إلي ممثل الحركة الأوليمبية هل الميثاق الأوليمبي ثابت ينفذ علي الجميع أم أنه يتغير بتغيير الأشخاص ؟ .