لامبورغيني" في فندق "ميراكي ريزورت" بشرم الشيخ





استقبلت إدارة "صن رايز" الأستاذ "تونينو لامبورغيني" في فندق "ميراكي ريزورت" بمدينة شرم الشيخ. "تونينو لامبورغيني" هو صاحب شركة "لامبورغيني" الإيطالية للسيارات الرياضية الفخمة وسيارات الدفع الرباعي.



يعتبر "تونينو لامبورغيني" من المحبين لشرم الشيخ والمترددين عليها بشكل دائم ومستمر حيث انه أنشئ مركز مخصص للمؤتمرات في مدينة السلام تحت ادارته كليا. وهذا ليس يعد شيء مثير للدهشة لأن المدينة تصبح علامة مميزة في حياة كل شخص يزورها ومن ثم يعتاد الذهاب اليها بشكل مستمر.



يتميز فندق "ميراكي ريزورت" بطبيعة مختلفة عن باقي فنادق مدينة "شرم الشيخ" وذلك لترازه البوهيمي المختلف والوان بنيانه المتناسقة والتي يحيطها المساحات الخضراء من جميع الاتجاهات ولكن في الوقت ذاته، كونه مناسب للكبار فقط ١٦+ يجعل به روح ححيوية لا مثيل لها مما يجعل الإقامة به مختلفة عن أي مكان آخر ولا تنسى، وهذا ما أشاد به "تونينو لامبورغيني".



كما انه أشاد بمستوى الضيافة الفاخر بالفندق والخدمة الرفيعة في كل شيء وطوال اقامته.