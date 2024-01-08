مدير تعليم نجع حمادي يتابع سير العمل بالسادات الثانوية بنات

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا يرافقه أحمد فراج رئيس قسم الأمن، اليوم الاثنين، سير العمل والانضباط الإداري، بمدرسة أنور السادات الثانوية للبنات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية اليومية علي المدارس لمتابعة سير العمل، والانضباط الإداري.

حيث اطلع المدير العام، علي السجلات المدرسية، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات، وتفقد الفناء المدرسي والمباني المدرسية للاطمئنان علي استعدادات المدرسة لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

وعقد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اجتماعا بإدارة المدرسة و هيئة المعلمين والعاملين، حيث أكد على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية، وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطالبات والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدا علي استمرارية مجموعات الدعم المدرسي لطالبات المدرسة.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية التي يجريها مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لمتابعة سير العملية التعليمية، والعمل علي تحقيق الانضباط الإداري بالمدارس.