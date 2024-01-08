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الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد الدقى يحصد برونزية بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة ناشئين

سلة الصيد
سلة الصيد

حصد فريق 18سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة منطقة الجيزة ، عقب فوزه على فريق قارون بنتيجة 71/42 فى المباراة التى أقيمت على ملعب صالة الشباب والرياضة.

 
ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد مصطفى ، ممدوح سامر ، زياد صلاح ، ابراهيم حسن ، عمر وليد ، احمد شريف ، اريك سامى ، المصطفى أسعد ، ياسين هيثم ، اسماعيل شادى ، حسين حازم ، محمد عبد الحميد ، احمد حسن ، يوسف هشام ، ادم عبد الحكيم ، على فرج ، مازن محمد ، عمر فاروق ، معاذ وائل ، زين الدين وليد ، محمد بكر ، مهند حنفى ، ياسين وائل، عبد الرحمن كامل.


الجهاز الفنى والادارى 
رئيس الجهاز وائل الطناني ، نائب رئيس الجهاز محمود السداوي ، مدرب عاطف صلاح ، اداري خالد عاطف ، مدرب لياقه بدنيه  بسام ، اخصائى علاج طبيعي دكتور احمد مختار ، معاون محمد بيسو، لجنة كرة السلة  احمد عصام.

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