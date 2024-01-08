صيد الدقى يحصد برونزية بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة ناشئين

حصد فريق 18سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة منطقة الجيزة ، عقب فوزه على فريق قارون بنتيجة 71/42 فى المباراة التى أقيمت على ملعب صالة الشباب والرياضة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد مصطفى ، ممدوح سامر ، زياد صلاح ، ابراهيم حسن ، عمر وليد ، احمد شريف ، اريك سامى ، المصطفى أسعد ، ياسين هيثم ، اسماعيل شادى ، حسين حازم ، محمد عبد الحميد ، احمد حسن ، يوسف هشام ، ادم عبد الحكيم ، على فرج ، مازن محمد ، عمر فاروق ، معاذ وائل ، زين الدين وليد ، محمد بكر ، مهند حنفى ، ياسين وائل، عبد الرحمن كامل.



الجهاز الفنى والادارى

رئيس الجهاز وائل الطناني ، نائب رئيس الجهاز محمود السداوي ، مدرب عاطف صلاح ، اداري خالد عاطف ، مدرب لياقه بدنيه بسام ، اخصائى علاج طبيعي دكتور احمد مختار ، معاون محمد بيسو، لجنة كرة السلة احمد عصام.