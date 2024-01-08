الحاج جواد.. خبير عسكري: رد حزب الله سيكون مختلف

كشف عمر المعربوني، خبير عسكري واستراتيجي، الطريقة التي من الممكن ان يرد بها حزب الله على مقتل القيادي اللبناني وسام الطويل "الحاج جواد"، مشددًا على أن حزب الله كان منضبطا في رده على عمليات القصف الإسرائيلية التي تعرضت لبنان من قبل، ولكن الرد على عملية اغتيال القائد البارز في حزب الله سيكون مختلف هذه المرة.

مقتل القيادي اللبناني وسام الطويل

وأضاف "المعربوني"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التعاطي لمثل هذه الأمور من قبل حزب الله لم ينظر لمستوى الشخص المستهدف قياديا أو جنديا عاديًا، منوهًا بأن لبنان في حالة حرب لكن مقيدة بعمق وسقف، مشددًا على أن حزب الله يتمتع بنسبة عالية من الثبات حول العمق الذي تجري فيه المواجهة، وما حدث مع اغتيال الشيخ صالح العاروري.

وتابع: "بعد اغتيال صالح العاروي واستهدافه في الضاحية الجنوبية جاء الرد على هدف استراتيجي من بين الأهداف الخمس الأكثر أهمية لدى إسرائيل"، منوهًا أن الرد على استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"الحاج جواد" والمعروف باسم أسامة طويل لن يكون بهذا المستوى ولكنه مختلف.

مقتل الحاج جواد

وقالت تقارير إخبارية إن القيادي العسكري البارز في حزب الله وسام الطويل تم اغتياله في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

ونعى حزب الله اللبناني أحد أبرز مسئوليه العسكريين في الجنوب اللبناني وسام الطويل المعروف باسم جواد، وذلك بعد استهداف سيارته بصاروخ من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره في مسقط رأسه بلدة خربة سلم بمنطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

ويعد الطويل أحد المسئولين البارزين عن إدارة العمليات، التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.