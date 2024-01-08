الصيد يهزم الزهور فى بطولة الدورى الممتاز (أ) للكرة الطائرة رجال

استطاع فريق الدرجة الأولى رجال للكرة الطائرة بنادى الصيد الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد عبدالعزيز،عبدالرحمن فايد ، باسل محمود ،على طارق ،احمد عرفان،ابراهيم عبدالعزيز،يوسف اشرف ،احمد شريف ،على فايد ،محمد خالد ،عمر فايد ،عبدالرحمن مصطفى ،احمد مجدى،عمر وليد ،محمد اشرف،مازن ماجد،حازم محمد،يوسف المنشاوى ،عمر خشبة،عبدالله شهاب ،احمد عمرو.



الجهاز الفني والإداري

رئيس الجهاز محمود فؤاد ، مدرب الفريق وليد عبد الحميد ، مساعد مدرب هشام عبد الله و محمود مجاهد ، مدير إدارى شعبان عبد الصبور ، محلل تقنى يوسف خالد ، طبيب الفريق دكتور احمد زكريا ، مدرب أحمال يوسف جوجو، خدمات معاونة مسعد جمعة.