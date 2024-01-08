علماء يكتشفون سن بداية الشيخوخة وتدهور صحة الدماغ

تمكن الباحثون من إثبات أن الشيخوخة ناجمة عن انخفاض إنتاج المايلين، وهي مادة بروتينية ضرورية لنمو ألياف عصبية جديدة، في الدماغ البشري تبدأ هذه العملية في سن 39، وذلك ووفقا لمير 24.





المايلين ضروري لحماية الخلايا العصبية في الدماغ من التأثيرات الضارة، ويؤثر انخفاض إنتاجه سلباً على الوظائف الحركية والمعرفية للجسم، وقد تكون إحدى العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة هي تطور مرض التصلب المتعدد.

وبعد تحليل البيانات من عدد من الأعمال العلمية، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن جسم الإنسان ينتج أكبر قدر من المايلين قبل سن 39 عاما.

وبعد 39 عاماً، يبدأ الجسم بالتوقف عن إنتاج هذا البروتين، وتبدأ الشيخوخة، ولكن الاستثناءات في هذه الحالة ممكنة ويعتمد الكثير على الخصائص الفردية للكائن الحي.

مؤخرا، نشرت مجلة التقارير العلمية تقريرا عن دراسة خلص فيها العلماء إلى أن شيخوخة الدماغ البشري تحدث في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا، بدءا من سن 25 عاما وفي الوقت نفسه، يعترف العلم في كثير من الأحيان بأن ظاهرة شيخوخة الدماغ لا يزال لغزا إلى حد كبير للعلماء.