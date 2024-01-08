المقاومة تنتقم للطويل بإطلاق صواريخ بركان على مواقع الاحتلال بالجنوب

أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، صواريخ بركان من الجنوب باتجاه أحد مواقع للعدو الإسرائيلي.

واستهدفت كتائب المجاهدين، آليات وجنود العدو الاحتلال في البريج وسط قطاع غزة وإصابات مؤكدة في صفوف الجنود وآلياتهم.

ونعى حزب الله وسام حسن الطويل الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيان : بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

دوت صفارات الإنذار فى العديد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، بعد ظهر اليوم الاثنين، مُحذرة من قدوم طائرة معادية وذلك بعد وقت قليل من اغتيال وسام الطويل القيادى البارز فى "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن صفارات الإنذار انطلقت في بيت هليل، وكفار جلعاد، وكفار يوفال، والمطلة، والمنارة، ومعيان باروخ، ومرجليوت، ومسجاف عام، وكريات شمونة، وتل حاى.

وقالت تقارير إخبارية إن القيادي العسكري البارز في حزب الله وسام الطويل تم اغتياله في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

ويعد الطويل أحد المسئولين البارزين عن إدارة العمليات، التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد نفذت على مدار الأسابيع الماضية، العديد من العمليات بالمسيرات في القطاعات الثلاثة بالجنوب اللبناني.

وواصل الطيران الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراته المُكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 94، جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمربعات السكنية خاصة في مُحافظتي رفح وخان يونس الجنوبيتين، وخلف القصف والغارات عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

من جانبها، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المُقتحمة، عبر استهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع، وإطلاق رشقات صاروخية تستهدف مُستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية بالجنوب.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و835، والمُصابين إلى 58 ألفا و416 منذ بدء الحرب، حسب أحدث بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس.

وفي سياق متصل حذر اليوم الإثنين، منسق فريق الطوارئ الطبي، بمنظمة الصحة العالمية "شون كيسي"، من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة، بعد زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة.