جولة تفقدية لمدير الطب الوقائي على الوحدات بالقليوبية

أجرت الدكتورة فاطمة عبدالمنعم مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية جولة تفقدية على وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها وكيل الوزارة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الجولة شملت تفقد المراكز الطبية بـ

منشأة الكرام و منية شبين ومكتب صحة شبين القناطر، حيث تلاحظ وجود بعض حالات الغياب داخل الوحدات السابقة وتم إحالتهم للتحقيق العاجل.

كما تابعت مدير عام الطب الوقائي بصحة القليوبية، سير العمل بالمبادرات الرئاسية، ثم توجهت إلى وحدة الدير الصحية بطوخ واطمأنت على سير العمل داخل الوحدة، وتم إحالة بعض حالات الغياب بالطاقم النوباتجي للتحقيق العاجل.