وكيل تعليم الغربيه يتابع الأنشطة الخاصة ببرنامج "توظيف الذكاء الاصطناعي".

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم الاثنين، بمتابعه الخطوات النهائية لإخراج الحقيبة التدريبية، ودليل المدرب والمتدرب، وكذلك الأنشطة الخاصة ببرنامج "توظيف الذكاء الاصطناعي" لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل، والتي تتم بمركز التنمية المهنية بطنطا، تحت إشراف الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، والتي تضمنت عددا من المحاور؛ المحور الأول ويتناول الذكاء الاصطناعي وتطبيقات في التعليم ، المحور الثاني، ويتناول التعرف على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، أما المحور الثالث، فيتناول أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقد أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول في الأنشطة الخاصة بالبرنامج، وأوصى بطرح أجندة العمل كاملة على الطلاب، بداية من اليوم الأول، كما أثنى على فريق العمل المشارك، متمنيا لهم دوام التوفيق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.