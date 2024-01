جولدن جلوب| أبرز جوائز الموسيقى في الدورة 81

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 81، منذ ساعات، والذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الامريكية، وحظى بمتابعة عربية وعالمية ضخمة، وضم نخبة كبيرة من نجوم هوليوود في مختلف مجالات الفن.

قائمة الجوائز الموسيقية في جولدن جلوب 81

تضمن حفل جولدن جلوب 81 على عدد كبير من جوائز الأفضل في مجال السينما والتليفزيون وستاند أب كوميدي، بجانب المجال الموسيقي الذي نستطرده بالتفصيل خلال السطور الآتية:

حصد كل من بيلي إيليش، وفينياس أوكونيل، جائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم، عن أغنية «ما الذي صنعت من أجله - What Was I Made For»، لفيلم «باربي».

بيلي إيليش

وكان على قائمة المنافسين على جولدن جلوب كل من: بروس سبرينجستين «مدمن على الرومانسية - Addicted to Romance»، ومارك رونسون، أندرو وايت، دوا ليبا.

بروس سبرينجتين

دوا ليبا

بجانب كارولين إيلين «رقص الليل - Dance the Night»، ومارك رونسون، أندرو وايت «أنا مجرد كين - I'm Just Ken»، وجاك بلاك، آرون هورفاث، مايكل جيلينيك، إريك أوزموند، جون سبايكر «الخوخ - Peaches»، وليني كرافيتز «الطريق إلى الحرية - Road to Freedom».

تايلور سويفت

أقيم حفل جولدن جلوب 81 في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، في حضور نخبة من أهم نجوم العالم.

استطاع تمكن فيلم OPPENHEIMER من الفوز بنصيب الأسد في الجزء الخاص بالجوائز السينمائية، حيث حصد 5 جوائز من بينها أفضل فيلم سينمائي درامي، وجائزة أفضل ممثل، وأفضل مخرج، بجانب أفضل ممثل في دور مساعد.

وجاءت قائمة جوائز الفئات الأاخرى كالآتي:

أفضل فيلم سينمائي– بلغة غير الإنجليزية



ANATOMY OF A FALL



أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– دراما



ليلي جلادستون: KILLERS OF THE FLOWER MOON



أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– دراما



كيليان مورفي: OPPENHEIMER



أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي



إيما ستون: POOR THINGS



أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي



بول جياماتي عن THE HOLDOVERS



أفضل أداء لممثلة في دور مساند



دافين جوي راندولف عن THE HOLDOVERS



أفضل أداء لممثل في دور مساند



روبرت داوني جونيور: OPPENHEIMER



أفضل مخرج– فيلم سينمائي



كريستوفر نولان: OPPENHEIMER



أفضل سيناريو– صورة متحركة



جوستين تريت، آرثر هراري: ANATOMY OF A FALL



أفضل موسيقى أصلية– صورة متحركة



لودويج أورانسون عن OPPENHEIMER



أفضل أغنية أصلية- فيلم سينمائي



«What Was I Made For?» -«Barbie»

موسيقى وتأليف: Billie Eilish O'Connell، Finneas O'Connell



أفضل مسلسل تليفزيوني- دراما



Succession



أفضل مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي



The Bear



أفضل مسلسل تليفزيوني محدود/ قصير



Beef



أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- دراما



سارة سنوك عن Succession



أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني- دراما



كيران كولكين عن Succession



أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي



أيو إيديبيري عن The Bear



أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي



جيريمي ألين وايت عن The Bear



أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني



ألي وونج عن Beef



أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود



ستيفن يون عن Beef



أفضل أداء لممثلة في دور مساند على التليفزيون



إليزابيث ديبيكي عن The Crown



أفضل أداء لممثل في دور مساند على التليفزيون



ماثيو ماكفادين عن Succession



أفضل أداء ستاند آب كوميدي



ريكي جيرفيه عن Ricky Gervais: Armageddon