جولدن جلوب| أبرز جوائز الموسيقى في الدورة 81
انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 81، منذ ساعات، والذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الامريكية، وحظى بمتابعة عربية وعالمية ضخمة، وضم نخبة كبيرة من نجوم هوليوود في مختلف مجالات الفن.
قائمة الجوائز الموسيقية في جولدن جلوب 81
تضمن حفل جولدن جلوب 81 على عدد كبير من جوائز الأفضل في مجال السينما والتليفزيون وستاند أب كوميدي، بجانب المجال الموسيقي الذي نستطرده بالتفصيل خلال السطور الآتية:
حصد كل من بيلي إيليش، وفينياس أوكونيل، جائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم، عن أغنية «ما الذي صنعت من أجله - What Was I Made For»، لفيلم «باربي».
وكان على قائمة المنافسين على جولدن جلوب كل من: بروس سبرينجستين «مدمن على الرومانسية - Addicted to Romance»، ومارك رونسون، أندرو وايت، دوا ليبا.
بجانب كارولين إيلين «رقص الليل - Dance the Night»، ومارك رونسون، أندرو وايت «أنا مجرد كين - I'm Just Ken»، وجاك بلاك، آرون هورفاث، مايكل جيلينيك، إريك أوزموند، جون سبايكر «الخوخ - Peaches»، وليني كرافيتز «الطريق إلى الحرية - Road to Freedom».
أقيم حفل جولدن جلوب 81 في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، في حضور نخبة من أهم نجوم العالم.
استطاع تمكن فيلم OPPENHEIMER من الفوز بنصيب الأسد في الجزء الخاص بالجوائز السينمائية، حيث حصد 5 جوائز من بينها أفضل فيلم سينمائي درامي، وجائزة أفضل ممثل، وأفضل مخرج، بجانب أفضل ممثل في دور مساعد.
وجاءت قائمة جوائز الفئات الأاخرى كالآتي:
أفضل فيلم سينمائي– بلغة غير الإنجليزية
ANATOMY OF A FALL
أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– دراما
ليلي جلادستون: KILLERS OF THE FLOWER MOON
أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– دراما
كيليان مورفي: OPPENHEIMER
أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي
إيما ستون: POOR THINGS
أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي– موسيقي أو كوميدي
بول جياماتي عن THE HOLDOVERS
أفضل أداء لممثلة في دور مساند
دافين جوي راندولف عن THE HOLDOVERS
أفضل أداء لممثل في دور مساند
روبرت داوني جونيور: OPPENHEIMER
أفضل مخرج– فيلم سينمائي
كريستوفر نولان: OPPENHEIMER
أفضل سيناريو– صورة متحركة
جوستين تريت، آرثر هراري: ANATOMY OF A FALL
أفضل موسيقى أصلية– صورة متحركة
لودويج أورانسون عن OPPENHEIMER
أفضل أغنية أصلية- فيلم سينمائي
«What Was I Made For?» -«Barbie»
موسيقى وتأليف: Billie Eilish O'Connell، Finneas O'Connell
أفضل مسلسل تليفزيوني- دراما
Succession
أفضل مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي
The Bear
أفضل مسلسل تليفزيوني محدود/ قصير
Beef
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- دراما
سارة سنوك عن Succession
أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني- دراما
كيران كولكين عن Succession
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي
أيو إيديبيري عن The Bear
أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني- موسيقي أو كوميدي
جيريمي ألين وايت عن The Bear
أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني
ألي وونج عن Beef
أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود
ستيفن يون عن Beef
أفضل أداء لممثلة في دور مساند على التليفزيون
إليزابيث ديبيكي عن The Crown
أفضل أداء لممثل في دور مساند على التليفزيون
ماثيو ماكفادين عن Succession
أفضل أداء ستاند آب كوميدي
ريكي جيرفيه عن Ricky Gervais: Armageddon