المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة فرد خرطوش بقليوب

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبراءة آخر، لاتهامهم بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمه حيازة سلاح نارى فرد خرطوش فى قليوب

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2634 لسنة 2023 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2429 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ع"، 31 سنة، عاطل، و"محمد ع ب"، 29 سنة، عامل، مقيمان دائرة قسم شرطة قليوب، حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح "طلقة واحدة"، دون أن يكون مصرحا لهم بذلك.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل وعامل لممارستها نشاطا إجراميا بحيازة سلاح ناري"فرد خرطوش"، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم الأول.

جنايات شبرا تقضي بـ 3 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من أحد المشروعات بقليوب

كماعاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة،عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من أحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6200 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 2181 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "بسام ع ر"، عاطل، 32 سنة، سرق كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد القائمين على أعمال حراسة لأحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب، يفيد قيام عاطل بسرقة كابلات كهربائية من المشروع المكلف بحراسته من قبل جهة الإنشاء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية الكابلات التى سرقها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.