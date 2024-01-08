محافظ الدقهلية يتابع جهود حي شرق المنصورة في رفع كفاءة منظومة النظافة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة لتنفيذ اعمال توزيع صناديق القمامة بنطاق الحي للعمل بمنظومة الكباسات لرفع القمامة مباشرة لسيارات نقل القمامة بالشوارع والميادين بنطاق الحي وتفريغها اتوماتيكيا بما يساهم في رفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة وذلك باشراف الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة .

وفي هذا الإطار أوضح رئيس حي شرق المنصورة انه تم توزيع 54 من صناديق النظافه على منظومه الكبس بنطاق مناطق وشوارع قناة السويس وعزبة الشال ويجري حاليا تجهيز 32 صندوق لتوزيعها في شوارع فخر الدين خالد وسعد الشربيني في المرحلة المقبلة مشيرا انه سبق وان تم توزيع الصناديق بشوارع ومناطق توريل وشارع الامام محمد عبده ومحيط حديقه الحيوان وتم تغيير الصناديق القديمه بشارع الجيش امام مدرسه محمد امين وذلك في اطار خطة العمل بمنظومه الكباسات للتعديل من اعمال الجمع بنظام نقاط التجميع ( القاء المخلفات على الارض) الى العمل بنظام صناديق قمامه فى الشوارع وجمعها بواسطه سيارات الكبس ونقلها الى مصنع التدوير مباشره واشار رئيس الحي

ان العمل يستمر لتغطية كافة المناطق بنطاق الحي ولتتم اعمال رفع القمامة اتوماتيكيا علي سيارات نقل القمامة مما يعظم الاستفاده بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة النظافة واعمال رفع القمامة .

وقد ثمن "مختار"جهود الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة في هذا الشأن، ووجه " مختار" الشكر والتقدير للعاملين للمشرفين والقائمين على العمل بالحملة الميكانيكية بحي شرق المنصورة على هذا الجهد المتميز الذي يؤكد السعي الدائم نحو الارتقاء بمنظومة النظافة مشيرا إلى انه حريص دائما علي تشجيع كافة الافكار الإيجابية التي تساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.