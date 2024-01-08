رفع 700 طن قمامه و اتربه بالمنطقه المركزيه بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة8 حدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 560 طن قمامه و 60 طن اتربه و80 طن مخلفات صلبه بالمنطقه المركزيه وعلي الطرق السريعه وذلك بمشاركة8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها..

ومن جانبه اوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه ان الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه حيث استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة

و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد وباشراف نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الاعمال رفع كفاءه النظافه العامه بمحيط الكنائس بشارع بورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه كما استمرت أعمال رفع كفاءه النظافه العامه بالحدائق العامه بشارع الجيش وسعد زغلول وشجره الدر وعروس النيل و صباح الخير يا مصر وبالميادين العامه وتم غسيل الارصفه بشارع بورسعيد و كنس الأتربة بشارع السكه الجديده والمشايه وايضا رفع كفاءه النظافه العامه علي الطرق المؤديه الي مداخل مدينه المنصوره ورفع الاتربه والمخلفات الصلبه منها وكذلك رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله و الدراسات و عبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.