وفاة فتاة بجرعة مخدرات زائدة في شبرا الخيمة

كشف التقرير الطبى حول واقعة وفاة فتاة أثناء إسعافها بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات فى حالة إعياء شديد بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة، تسببت لتعرضها لحالة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وأنه لا توجد أى شبه جنائية فى الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارا من مركز السموم بقصر العيني بوصول فتاة مصابة بحاله إعياء شديدة ووفاتها أثناء إجراء الإسعافات لها، ويشتبه في تعاطيها جرعة زائدة من الأقراص المخدرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أن "وفاء.ا" متوفية وبالفحص تبين أصيبتها بهبوط حاد في الدورة الدموية فارقت على إثره الحياة نتيجة جرعة زائدة، وخلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.